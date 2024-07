Täna õhtul on spordifännide pilgud suunatud teleekraanile, sest suurejooneliselt avatakse Pariisi olümpiamängud. Endine tippsõudja ja olümpiamängudel ka pjedestaalile pääsenud Kaspar Taimsoo saadab need mängud üle 16 aasta mööda distantsilt, kord pöidlahoidja, kord kommentaatorina. Olukord on talle täiesti uus.