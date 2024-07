Angus võttis folgipeol punti endise 5Miinuse liikme

Varem pole seitsmeliikmeline Angus Viljandi folgil nii suurel laval esinenud. Reggae- ja ska-muusikat viljeleva ansambli juured on tugevalt Viljandis, sest enamik selle liikmeid on siit pärit.

Kohe esimese looga kutsus Anguse vokalist ja kitarrimängija Anton Ventsel rahvast kaasa laulma täishäälikuid: aa-ee-ii-oo-uu-õõ-ää-öö-üü. Rahvas tuli kaasa ning kordas järele. Kontsert kestis tunni ning oli näha, et inimesed ootavad veel ja veel kütet. Lugude vahel avaldas Ventsel imestust, et publikut on kogunenud sellisel hulgal. "Appi, teid on nii palju!" hõikas ta rõõmsalt.