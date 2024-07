Liba-Sakala Euroopa hakkab Eestisse turiste saatma

"Järjest rohkem Lõuna-Euroopa riike nagu Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa on hädas turistide hordidega, kes vallutavad kohalikke kuurortlinnakesi ja teevad niimoodi sealsete elanike elu põrguks, samas kui Eesti-sugustesse riikidesse ei taha peale vindiste soomlaste eriti keegi minna," põhjendas euroliidu turismivaldkonna vanemspetsialist Klaus Meine. Nii plaanibki liit turiste kvoodi alusel mööda riike laiali jagama hakata.

Eriti suure koormuse paneb Meine sõnul Lõuna-Euroopa linnadele see, et turistid ei liigu enam suurtel kiirustel ja hulgakaupa ehk turismifirmade vahendusel, vaid üha populaarsem on individuaalne reisimine, mille üle puudub igasugune kontroll. "Uue seaduse järgi aga saadetakse näiteks Malagasse või Veneetsiasse trügivad rändurid euroliidu kulul kohe Tõrva või Bialystokki," selgitas vanemspetsialist.