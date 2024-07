Festivali esimene päev tõi publikurekordi

Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalov lausus sümboolset linna võtit festivali korraldajatele üle andes, et Viljandi pärimusmuusika festival on tema elus sama kindlal kohal kui jõulud või jaanipäev, ning avaldas tunnustust, et korraldajad on alati otsinud uusi viise, kuidas festivali veel paremaks teha ja külastajale mõnusamaks muuta.