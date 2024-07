"Tulusaamine meie eesmärk ei ole," ütles Viljandi folgi pressipealik Kristjan Priks ja lausus, et teenustasu läheb festivali kulude katteks. Küsimuse peale, kas sisuliselt maksab 1 euro ühe nõu pesemine, vastas Priks, et ega nõudega toimetav Eesti Pandipakend tee seda teenust tasuta ning kulu on festivalile olnud väga suur. "Me soovime propageerida, et inimesed siiski oma isiklikud toidunõud ja topsid kaasa võtaksid."

Priksi selgitust mööda on festivali huvi see, et inimesed loputaksid oma nõusid ja kasutaksid neid mitu korda, selle asemel et need iga söömise või joomise järel ära anda. "Kui kannad toidunõusid kaasas ja alles viimasel päeval annad need tagasi, ei tekita see nii suurt jalajälge keskkonnale."