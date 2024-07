Viljandi meer Johan-Kristjan Konovalov sõnas, et lavastus talle meeldis, esmajoones Viljandi paadimehe motiivi kasutamine.

Ansambel Ammukeri solist Mari Lepik ütles, et tal on hea meel, et paadimees endale lõpuks ka neiu sai. "Kaua ta ootab seal kaevu peal," lisas ta muiates.