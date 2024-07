Folgi korraldajad andsid teada, et kahjustusi ei olnud ning jääb üle loota, et tänane avarongkäik möödub osalejatel kuivade riietega.

Kuivõrd folgipiletid, vähemalt nood veidi odavamad, ostetakse ammuilma enne suve ära, jääb üle üksnes oletada, millist mõju valitsuse kavandatavad maksumuudatused ning kasinusmeetmed sellele peole avaldavad. Täiesti võimalik, et mitte mingisugust või et lähiaastatel folkijate hulk hoopis suureneb. Paradoksaalsel kombel võivad majanduslikult keerulised olud ajendada inimesi millelegi heale ja ilusale raha kulutama, pealegi tekib teatud käegalöömistunne. "Trumm on läinud, mingu siis pulgad ka! Mida ma ikka siin nii väga säästan," võidakse mõelda.