Folgifestivali ajal on majutuskohad triiki täis, aga hilised ärkajad mõne toa siiski veel leiavad

Viljandi majutusasutused on folgiperioodiks külastajatega täitunud ja naljalt enam vaba tuba ei leia. Küll aga on mõnel hilisel ärkajal võimalik kolm ööd veeta folgifestivali keskmes, kui Schloss Hotellis on saada veel juuniorsviit.

Foto: EVE NAABER