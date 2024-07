Pärandusfestivali reklaamiv kratt leidis oma koha vabadussõja samba taga

Esmaspäeval tegid linnajuhid otsuse, et sambatagune 7,5 ruutmeetri suurune mururiba antakse erandkorras Viljandi kultuuriakadeemiale tasuta kasutamiseks ja krati näitamiseks põhjendusega, et see on kultuuriakadeemia ja linna ühistegevus, mis tutvustab UNESCO loovlinnu ja vaimse kultuuripärandi nähtusi rahvusvahelisel Viljandi pärandusfestivalil.