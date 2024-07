Rene Raotma on mõlema kontserdi korraldaja ja tõdes, et folgi aeg sai nendeks valitudki seetõttu, et Viljandis siis inimesi koos kaks korda rohkem, kui siin on elanikke. "Samasugune efekt on ka teistel festivalidel. Näiteks Tallinn Music Week tõmbab samuti ja samal ajal toimub Tallinnas palju muusikasündmusi, mis pole selle festivali kavas. Rahvast tuleb festivali ajal linna rohkem, kui festivalile mahub," ütles Raotma korraldusagentuurist Ulmelung.