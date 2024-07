Tung folgi karavaniparklasse ja glämpingualale on suur

Eelmisel aastal esimest korda folgil pakutud matkaautode ehk karavanide parkla ja glämpinguala on sel aastal eriti menukad. Eelmise aastaga võrreldes on glämpingutes ööbijaid poole võrra rohkem. Glämmtelkla on püsti pandud Viljandi spordihoone taha, saja meetri kaugusele festivalialast.

Glämpingukohtade müük lõppes nädal enne pärimusmuusika festivali algust, sest seda sorti telkide püstitamine vajab planeerimist ja tööjõudu. Eelmisel aastal oli üleval 12 telki, kuid sel aastal on neid lausa 30. Glämpingutelk on tavalisest telgist suurem ja selles pakutakse hotellitoalaadset ööbimiskohta. Telgis on voodid, põrandal vaibad ning hinna sees on puhas voodipesu ja käterätikud. Glämpingualal on ööpäevaringne valve, võimalik telefoni laadida, hommikukohvi juua ning kasutada lisatasu eest dušši ja sauna spordihoones.