Viljandisse lisapatrulle toonud politsei loodab folgiliste mõistlikkusele

Küsimusele, mida tähendab suur pidu Viljandi politseijaoskonnale, vastas Meelis Lill, et ilmselt tuleb tavaline töönädalavahetus. "Me oleme valmistunud nagu igal aastal ja kindlasti oleme tavalisest suuremate jõududega väljas, aga loodame parimat," lausus ta ja lisas, et abiväge on tulemas ka kaugemalt kui Viljandist. "Meil on kesküksuste inimesed siin olemas. Ütleme nii, et on natuke suurem kui tavapärane väljapanek."