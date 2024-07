Kuhu parkida folgil oma neljarattaline sõber?

Sel aastal on Viljandi pärimusmuusika festivali liikluskorralduses erakordne see, et kolmapäeval suleti autodele Lossi tänav lossimägedest muuseumini, sest sinna tuleb festivali toidutänav, kuhu iga kodanik saab ilma piletita söögielamusi nautima minna. Lisaks suleti teisipäeval neli suuremat parkimisala, sest need on nagu igal aastalgi broneeritud festivali korraldajatele, muusikutele või toitlustajatele.