Ainus huviline pakub linnale tühja hoone eest soovitust 10 000 eurot vähem

Hoone on olnud kaks korda oksjonil 95 000 euro suuruse alghinnaga, kuid mõlemad oksjonid on huviliste puuduse tõttu nurjunud. Seadus annab nüüd linnajuhtidele õiguse langetada hinda 20 protsenti ehk 76 000 eurole ja just sellise pakkumise on linnavalitsus ühelt huviliselt ka saanud.