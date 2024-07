Meisteraednik: musta sõstart süües muutud nooreks ja ilusaks

Müüt, mille järgi musta sõstra mari on pisike ja hapu, ei kehti Liina Aruse sõnutsi juba ammu. Tänapäeva marjad on vägevamad ja märksa magusamad minevikus levinud sortide omadest. Mulgimaa Maride ettevõttel on lisaks muudele aiakultuuridele kasvamas kahes talukohas 1,5 hektaril musta sõstart. Põhieesmärk on kasvatada istikuid suurematele istandikele ja veidi ka eraaednikele. Poole hektariline emaistandik 19 eri sordiga on paljundusmaterjali kogumiseks. Peamiselt paljundatakse kümmet sorti, peale selle tegeldakse punase ja valge sõstra paljundamisega. Praegu on Aruse sõnutsi kõige popim sort, mida koduaednikud himustavad, «Karri». See Polli aiandusuuringute keskuses Asta Libeki aretatud sõstar on suure ja magusa marja ning vägeva saagiga. «Juba rajatakse ka suuri istandikke «Karriga», sest ta on masinkorjatav, ehkki sel puhul on miinuseks marja suuruse varieeruvus, ning asjaolu, et üksikud viljad küpsevad hiljem,» kõneles Liina Arus.