Ettevõtjad pelgavad ajutise kasumimaksu igaveseks muutumist

Vastse koalitsioonilepingu kavva kirjutatud julgeolekumaksust leiab peale käibemaksu ning üksikisiku tulumaksu tõusu ka plaani ettevõtete kasumi maksustamiseks. Kokku on lepitud, et 2026. aastast kehtima hakkav kaheprotsendiline lõiv jääb 2028. aasta lõpuni. Sakalaga vestelnud Viljandimaa ettevõtete juhid juttu ajutisusest ei usu ning näevad hoopis ohtu, et tulevikus maksu kergitatakse.

Seda, et maks ei jää ajutiseks, prognoosis enamik ettevõtjatest. Raudnaela kõrtsi omanik Marek Toom sõnas, et ajutisi asju pole olemas. Tema hinnangul sööb kasumi maksustamine väikeettevõtelt sellegi vähese, mida nood on teeninud. "Söögikohtadele see väga teretulnud ei ole ... Midagi ära anda küll pole," lausus Toom.