Sakala on folgil teist aastat oma lavaga

Viljandi pärimusmuusika festivalil on ikka nii, et mõnda inimest kohtad iga paari tunni tagant ja isegi kui sa teda isiklikult ei tunne ja sõnagi ei vaheta, muutub ta lõpuks nagu vanaks tuttavaks. Ja mõni on nägupidi juba varem tuttav. Sakala otsis üles tuntud folkijad, paneb neile mikrofoni nina ette ja uurib, miks nad ikka ja jälle folgile tagasi tulevad. Tööst ja elust kõneldakse muidugi ka.

"Ehkki Viljandi folk on pärimusmuusika festival, on ehk veelgi suurem osa pärimuse edasiandmises sõnal," rääkis Sakala peatoimetaja Hans Väre. "Ja pärimust kuhjub tänavu 31. korda toimuva festivali kohta iga aastaga. Need inimesed, kellega me pärimusmuusika festivalil Sakala jutulaval juttu vestame, on ühel või teisel moel juba ise saanud osaks pärimusest. Kindlasti on kõik folkijad neid kas televiisoris või elava publiku ees ka esinemas näinud, aga vaevalt et sellises kastmes, nagu nad Sakala jutulaval üles astuvad. Need tulevad kindlasti suviselt kerged ja mõnusad vestlused, kuid ikka sellised, kust midagi kahe kõrva vahele ka sügiseks salve jääb."