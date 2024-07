Viljandimaa küttide tegevust koordineeriv Priit Vahtramäe usub, et maakonna küttimismahuks lubatud seitse karu on augusti keskpaigaks lastud.

Seitse lubatud karu kütitakse tavaliselt päris kiirelt, aga see ei tähenda, et jahimeeste arvates peaks maht ülemäära palju suurem olema. Jahimeeste selts tegi küll taotluse, et Viljandimaal võiks kvoot olla kaheksa looma, aga keskkonnaamet jäi seisukohale, et maakonna piirnormi ei suurendata.