"Vahepealsete aastatega oleme eeskujust kukkunud mudaliigasse ja olen selle eest hoiatanud 2016. aastast peale. Nüüd on koalitsioonipartnerid kokku leppinud kärpeid ja maksutõuse, mida tuleb sisustada, ellu viia ja kuulajate vihale vaatamata selgitada."

Kui rahandusministeerium 2018. aastal hakkas nügima tegevuspõhist riigieelarvet, siis põhjendasid ametnikud seda eesmärgiga "muuta riiklike ülesannete täitmine tõhusamaks ning eelarve kodanikule ja otsustajale läbipaistvamaks." Välja tuli nii, et isegi väga asjatundlikud inimesed ei saa Eesti riigi kõige olulisemast dokumendist midagi aru. Kas järgmise aasta riigieelarve on selge ja arusaadav ning kulud-tulud on rida-realt tuvastatavad?