Kinnisvaraärimees: praegusel kinnisvaraturul komposteerivad ostjad müüjate ajusid

Praegu on kinnisvaraturul ostjate ajastu.

Kinnisvaraäri käib Eestis niimoodi, et kombeks on ikka kas hooga heaks või sama suure hooga kehvaks keerata. "Usun, et tasakaalupunkti näeme alles järgmisel aastal, tänavu aga ostjate pidu jätkub," märkis Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman.