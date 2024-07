Poolteist aastat on Reformierakond saanud tuuseldada, nii et karvatutid lendavad. "Jätke see maksuküüru kaotamine siis ära!" on paljud karjunud. Nüüd lükataksegi see edasi, tõenäoliselt ka lähiaastatel seda kaotama ei hakata. Reformierakond saab järjekordse tohlaka, et miks ta on oma poliitikas abitu ja valimislubadusi ellu ei vii.