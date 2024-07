Üheksakümneaastane, kes hüppab igal hommikul kella viie ajal sadulasse ja kaob

Võta, kuidas tahad, kell viis on ikka päris varane aeg. Leo Luht nii ei arva. Ta muigab ja räägib, et kuulis just raadiost, et kella viie ajal tõusta on praegu kõige suurem moeasi. Tema lihtsalt oli moest pisut ees, muud ei midagi. Ta kord juba on varajane mees. Uni läheb ära ja mida sa ikka siis teed. Ja nii terve elu.