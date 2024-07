Hobune, ehitusplaanid ja kompass – kaotatud esemete kirju paraad

Väga raske öelda, milline oli inimkonna ajaloos esimene kaotatud ese, aga päevselge on see, et asjade kaotamine on sama vana kui asjade ajalugu. See juba kord on lihtsalt üks väga inimlik nähtus. Juba Vana-Kreeka ja Vana-Rooma tekstid räägivad sellest ning samuti leidub viiteid kaotatud ja leitud esemetele piiblis. Inglise kuningas John oli üks nendest, kellel läks kaotamisega eriti täbarasti. Tema jäi 1216. aastal Washi soos ilma varakambrist, mida igaks juhuks koos õukonnaga kaasa taris. Johni kalliskivid ja muud väärisesemed on tänapäevani leidmata.