Egiptlane laiendas oma kirbukaäri Viljandisse

"Äsja osteti siit kaks kajakki ning täna müüsime elektrirolleri," sõnas kirbuka üks müüjatest Andra Rikkinen. Igasugust kraami on poes tõepoolest nööpidest autosuvilateni välja ja igav siin ei hakka. Kõige popim kaup on praegu antiikmööbel, riided, kiivrid ja ehted. "Näiteks Retrobestile otsiti väga palju erinevaid riideid ja kulinaid," ütles teine müüja Kaili Lippur ning lisas, et just osteti 14 Versace nõudekomplekti. Riided maksavad keskmiselt viis eurot, motokiivrid 30 eurot ja maalide hinnad algavad 20 eurost. Kõige kallim asi kaupluses on praegu murutraktor, millel hinnaks 2000 eurot. "Ei ole asju, mida siit ei leia," ütles Lippur ning lisas, et tuleb ainult küsida ja me aitame otsida.