Kaks endist Viljandi linnapead kolivad valitsuse vahetuse järel riigikokku

Timpson kinnitas, et oli juba uue justiitsministri, Eesti 200 esindava Liisa Pakostaga rääkinud ning talle jõudu ja jaksu soovinud. Pakosta asemel saab riigikokku folgifestivali pealik ja Viljandi ekslinnapea Ando Kiviberg. "Mina lähen ka riigikokku," lisas Timpson.

Viimastel riigikogu valimistel kogus ta 947 häält ja oli rahandusministriks saava Jürgen Ligi asendusliige. See tähendab, et kui Ligi kolib rahandusministeeriumisse, on Timpsonil parlamendis töökoht kindel.