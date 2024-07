Viljandimaa ainsat metsamaja naabrite saatus ei ohusta

​"Soomaal ei ole küll vandaalitsemist näinud ammu," tähendas sealne matkakorraldaja Aivar Ruukel. Ta märkis, et Karuskose metsamajaga majandab RMK ja kui mälu ei peta, siis sel aastal pole tema Karuskose hoovi saanudki, kuid jõge mööda sõidab paigast sageli mööda. "Pole midagi lärmakat seal kuulnud," kinnitas ta. "Tavaliselt on ikka vaikne ja maas mingit laga ei paista. Isegi jõed on siin nii puhtad. Üliharva, kui näeb tühja taarat kuskil kalda ääres hulpimas."