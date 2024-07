Viljandi spordikorraldajaid sunniti dopinguga esimest korda tõtt vaatama 2016. aastal, kui sai selgeks, et aasta varem jooksul triumfeerinud Ilja Nikolajev oli kahtlase verepassi järgi kuulutatud dopingupatuseks.

Tippspordimaailmas teatakse päris hästi, mida ja kuidas teha, kui sportlane on saanud dopingutarvitamise süüdistuse, ja mis muutub sel hetkel, kui süü on tõendatud. On olemas reeglid, mängujuhised, tegevusplaanid ja muu säärane. Rahvaspordimaailmas pole suurt midagi. Iga võistluse korraldaja peab ise välja mõtlema, mida teha või kas üldse midagi teha.