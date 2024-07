"Suvel on eestlasi üldpildis vähem," kinnitas Soomaa matkakorraldaja Aivar Ruukel. Ta rääkis, et kuigi võrreldes koroonaviiruse-eelse ajaga, mil välismaalasi käis eriti palju, on neid nüüd küll vähemaks jäänud, aga suviste külaliste seas annavad nad endiselt tooni.

"Eestlastel vist on sel ajal nii palju mujal käia – kogu aeg toimub ju midagi ja paljudel on oma suvekodu. Soomaal ei ole suvepuhkuste ajal kunagi palju Eesti puhkajaid," tähendas Ruukel. Ta arutles, et ilmselt on osalt selle taga sääsed ja parmud, sest erinevalt kohalikest välismaalasi need nii ei heiduta. "Välismaalane tahab tulla siia pigem looduse pärast, nähagi rahvusparki ning käia matkaradadel ja kanuumatkadel ega hooli, et siin on mõni sääsk või parm rohkem."