Kui muuseumist on kahju lahkuda

Näitus "Varjatud maailmade avardumine" on vaadata Kondase keskuse teisel korrusel. Õpituba on avatud alumisel korrusel ateljeeruumis laua peal. Lauale on valmis pandud näited, töömaterjalid ja -vahendid. Samal laual on mängimiseks väljas ka teised Kondase keskuse lauamängud: nööbimäng, doomino ja trips-traps-trull.