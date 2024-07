Urissaare kantrifestivalist tehakse film

Produtsent Andres Arro ja režissöör Erle Veberi käe all valmib dokumentaalfilm talvel ning linastub Eesti Televisioonis. Arro rääkis, et Eesti Rahvusringhääling on taaselustanud Eesti Telefilmi ja selle all jäädvustatakse ka Urissaare Kantri. Ise on ta festivali kümneaastase ajaloo jooksul käinud sel kolmel korral, kuid teadis rääkida, et telemajas on ka neid, kes on igal aastal käinud ja pidu kiidavad.