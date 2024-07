VIDEO Johann Poolak: kui olud on keerulised, võib see kogu pundi võrdsemaks teha

"Ega see ei olegi veel täitsa kohale jõudnud," vastas oma esimeste olümpiamängude ootuses Johann Poolak küsimusele, millised on emotsioonid vahetult enne minekut. Poolaku sõnul on viimased nädalad kiiresti läinud ja ootamatult ongi laupäevane lennukuupäev käes. "See kõige parem emotsioon tuleb lennujaamast, kui on aeg käes, või kui maandume Pariisis. Siis hakkad aru saama, kuhu sa lähed," rääkis ta.