OLÜMPIAMÄNGUD VIDEO. Viljandis paat kokku ja Pariisi poole! Allar Raja: kõigil püsis fookus tõmbel

Viljandi järvel olümpiavormi ladunud paatkonna liikme Allar Raja sõnul on käeluumurrust taastumine läinud kenasti. "Käsi käib päris hästi. Tunnen, et ta on olemas. Üht-teist on vahepeal juhtunud, aga selle, mis vaja, teeb ära," rääkis ta. "Otseselt sõudmist ei sega, aga väike teraapia käib trenni ette ja taha."