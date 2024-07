Päikeseelektrijaamad annavad üha enam elektrit

Käesoleva aasta teise kvartali seisuga lisandus võrku 418 uut elektritootjat. Kokku on Elektrilevi võrgus 21 688 elektritootjat, kellest 12 468 on mikrotootjad. Võrguga ühendatud elektritootmise võimsus on 889 megavatti. Elektritootjate poolt maksimaalne võrku antud võimsus oli teises kvartalis 639 megavatti, mida oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ligi 132 megavatti ehk 26 protsenti rohkem.

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm ütles, et ettevõte on teinud suure pingutuse tootjate võrku liitmiseks. "Teises kvartalis oli perioode, kui elektri hajatootmine oli nii suur, et 53 protsenti Elektrilevi võrgus toodetud elektrist jõudis põhivõrku. Elektrilevi võrgus toodetud elekter on valdavalt taastuvatest allikatest ja toonud meile kõigile kaasa ka madalamad elektri hinnad."