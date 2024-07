JUHTKIRI Mitte otse, vaid ringiga

Meie liikluseksperdid, eeskätt siis politseinikud, räägivad kõik kui ühest suust, et piirangud peavad olema loogilised. Kui võtame näiteks Tallinna–Tartu maanteel neljarealise tee ja piirame sellel lubatud kiiruse silmaga nähtava põhjenduseta 70 kilomeetrile tunnis, siis see ei tee liiklust kuigivõrd ohutumaks. Pigem vastupidi. Ühed täidavad reeglit, teised lähevad trotsi täis ja saamegi olukorra, kus üks kihutub 120-ga, teine kulgeb kuulekalt 70-ga ja kokkuvõttes on üks suur segadus. Segadus liikluses tähendab aga alati ootamatuid olukordi, mis omakorda võivad heal juhul viia plekimõlkimiseni, halvemal juhul vigasaamiseni.

Vasakpöörde keelamisega Lossi tänaval on paraku sama mure. Keelatud on ju ainult vasakpööre. Kui autojuht uljalt teiselt poolt või parklast välja sõidab, võib sellele lõigule parempöörde teha ja kõik on hästi. Alt tulija seda ei saa, samuti ei pääse ta parklasse, kui just kehtivat korda ei riku. Võib kaks korda arvata, kas parkida sooviv inimene, kes ristmikule jõudes näeb seal vaba kohta, hakkab keerama Lossi tänavale, siis Posti tänavale, siis Tallinna tänavale, et ringiga uuesti mööda Tartu tänavat oma sihtkohta jõuda. Ilmselt ei hakka ning sõidab diagonaalis üle ristmiku parklasse, nagu seda seni tehtud on.