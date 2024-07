Kärma talu peremees Andero Tank ütles, et erinevalt enamikust paikadest, mis on seekord valla, näeb nende juures reaalset taluelu. "Avatud talude päeva sisse on läinud see tõrvatilk, et paljudes kohtades küsitakse piletiraha. Meie seda ei tee,” sõnas ta. Mullu oli talu valla vaid pühapäeval, aga inimesed kippusid juba laupäeval kohale tulema, seega tänavu ollakse valla kahel päeval. "Igal täistunnil on peremehega tuur, üritan inimestele emotsiooni anda ja maaelu propageerida. Kus see linnainimene ikka muidu looma näeb," kõneles Tank.