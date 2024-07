MARKO SUURMÄGI Kui talupojaloogika vastandub juriidikale ehk Uue Männimäe tee sünd

Lähme korraks algusesse. Usinamad Sakala lugejad ehk teavad, et Viljandi suurimas linnaosas käib elanike ja linnavalitsuse vahel vaidlus, et mis on Männimäe tee ja kes peaks seda hooldama. Juriidiliselt on tegu erakinnistute riviga ja linnavalitsuses ollakse veendunud, et eramaa on nii püha, et seda linnavalitsus ei hoolda ega paranda.