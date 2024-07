JAAK ALLIK Eesti vajab peaministrit, kelle sõna ja tahe maksavad

Seda on juba tüütuseni korratud, et uue valituse põhiülesandeks saab liikumine eelarvetasakaalu poole, mis tähendab valusaid kärpeid eelarve kulude poolel ning lisaks automaksule veel näiteks julgeolekumaksu kehtestamist. Ehk siis täiendavat tulu- ja käibemaksu tõusu. Et vastne peaminister Kristen Michal on otsustanud jätkata senise valitsuskoalitsiooniga, peab ta saavutama koalitsioonipartnerite vahel üksmeele uute ebapopulaarsete otsuste tegemiseks.