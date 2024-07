Viiratsi raamatukogu juhib tähelepanu ülemaailmsele emotikonide päevale

Tähtedest ja kirjavahemärkidest loodud emotikonid on tänapäeval arenenud pildiliselt väljendatavateks emoji‘deks ja neid on ühe uuringu järgi maailmas kasutusel üle 3700. Et aga paljud süsteemid lubavad kasutajatel luua ja kasutusele võtta omaenda emoji‘sid, siis on nende arv lõputu. Tehniliselt on emotikonide ja emoji‘de nimekuju sarnasus juhuslik, sest emoji‘d mõeldi välja Jaapanis, kujundid said ühtse nime jaapani keelest tuletatult ning vaid mõni neist märkidest väljendab emotsiooni.