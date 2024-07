Spordituristid paistavad suvises Viljandis küll silma, kuid suurt tulu ei too

Tennisetreeneri ja omanimelise tennisekooli rajaja Ott Ahoneni sõnul ei jookse viljandlased ise tenniseväljakutele suvesoojas tormi, küll aga kasutavad platse siseturistid ehk Eesti teiste klubide ja keskuste inimesed, kes siin oma suvelaagreid korraldavad. "Meil on kuus väljakut, mida Viljandi tarbeks on selgelt liiga palju. Pigem on see sise- ja just spordituristidele mõeldud," lausus Ahonen. Tänu laagritele, võistlustele ja sõpruskondadele on suviti igal nädalavahetusel väljakud miskit moodi hõivatud.