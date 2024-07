Musta sõstra eest vastutav Polli aiandusuuringute keskuse vanemteadur Ave Kikas ütles, et kombain on sõstrapõllul ning saak on keskmine, kindlasti märksa parem kui mullu.

"Kuiv ja kuum on siiski liiga teinud ja mari on väiksem kui tavapärastel aastatel. Õnneks viimased vihmased ilmad on marju paisutanud," rääkis Kikas. Samas on tema teada piirkondi, näiteks Võrumaal, kus kevadine külm tegi liiga ja musta sõstra saaki ei ole üldse.