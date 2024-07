ÄRIPÄEVA EDETABEL Viljandimaa mõjukate seas on piiskop, mitu pensionäri ja metsamajandaja

Viljandi Metalli, Galv-Esti, SIO Investmentsi, VMT Tehaste ja Terastooriku nõukogu esimees Jaak Sulg on kõige kõrgemal kohal asuv viljandlane Äripäeva mõjukate edetabelis. Tõsi, ta on aastaga 20 kohta langenud, aga see teda ennast ei heiduta.