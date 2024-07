Kodukontor ja väiksem palgaootus parandavad väikelinlaste šansse üle-eestilisel tööturul

"Inimene võtab palgaootuse enamasti elatustaseme kulude järgi ja Tallinna inimesed küsivad ikkagi rohkem," tõdes Tammiste personalibüroo värbamispartner Heidi Hansar. Ta jätkas, et palgasoovide vahet on keeruline välja tuua, sest ka pealinnas sõltub ootus väga palju inimesest ja mõni küsibki 1000–1500 eurot brutopalka enam kui teine. "Spetsialistide ja juhtide hulgas ei ole kivisse raiutud, et alati on väikelinnas palk väiksem, kuid üldiselt võib selleks vaheks öelda 500–1000 eurot," lausus ta.