Linnade planeerimisel on oluline leida võimalused, kuidas inimese vajadused ja elurikkuse hoidmine kokku tuua. Oluline on inimestele pakkuda mitmekesiseid liikumis- ja tegevusvõimalusi, säilitades rohelust. Teaduslikud uuringud kinnitavad, et linnades, kus on rohkem rohelust, elavad inimesed kauem ja tervemalt.