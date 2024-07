Kohus vähendas last turvaistmeta sõidutanud vanaisa karistust

Politseinik oleks võinud last treeningult koju sõidutanud vanaisale määrata kuni 400-eurose karistuse, aga selleks oleks pidanud ta olema seaduse silmis pidev korrarikkuja. Kui tavaliselt näeb kord ette, et niisugusel juhul määrab politseinik karistuseks maksimumist vähemalt poole väiksema summa, siis seekord leidis politseinik, et see tegu on väärt 232 euro suurust trahvi.