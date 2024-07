Paala järve vesi muutus taas ujumiskõlblikuks

Kui 8. juulil võetud veeproovid näitasid, et Paala järve supluskohas oli soole enterokokke peaaegu kaks korda üle normi, ja rannas tuli ujujatele hoiatuseks punane lipp heisata, siis paar päeva hiljem võetud proov andis tulemuse, et kõik on taas korras ja suplejad on vette oodatud.