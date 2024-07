Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe nentis, et juuli viimane nädalavahetus on igal aastal Viljandi pärimusmuusika festivali tõttu Rapla, Türi ja Viljandi rongides rahvarohke. "Lisame seetõttu Viljandi liinile festivali toimumise ajaks lisaväljumisi, et pärimusmuusika sõprade teekond oleks võimalikult kiire ja mugav."