JUHTKIRI Lainetus kaugelt maal

Tegelikult on aga USA presidendivalimistel meile siin Viljandimaal ilmselt mitu korda suurem mõju kui teiste välisriikide omadel, Venemaad kõrvale jättes. Kriim Trumpi kõrvas kandub üle ookeani meieni justkui liblikaefektina. Paraku räägitakse vähe selsamal valimisüritusel traagiliselt hukkunud inimesest. See oli kohaliku vabatahtliku tuletõrje ülem, Pennsylvania Washingtoni maakonnast pärit Corey Comperatore. Kuberneri sõnul hukkus ta oma peret kehaga laskude eest varjates. Nii et Trumpi tapmise asemel tapeti pealtvaataja ning tõenäoliselt ka Bideni võimalused neid valimisi võita.