Repliik Vajame vaest valitsust

Kaja Kallasel on vedanud, vähemasti materiaalselt. Ta sündis heal järjel perre, oli ise ka tragi tüdruk ja valis eriala, mis nutikale tulusat teenistust tõotab. Ta on osanud olla õigel ajal õiges kohas, näidanud üles tarmukust ning saanud ühe tasuva ameti teise järel. Ka tema elu kaaslased on olnud tegusad tegelased.