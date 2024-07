Päästjad kustutasid välgutabamusest süttinud puu ning salapäraselt põlema läinud auto

Laupäeval kell 6.01 anti häirekeskusele teada, et Mulgi vallas Raja külas põlevad lammutatud hoone jäägid. Hoone oli olnud umbes saja ruutmeetri suurune. Päästjad kustutasid põlengu umbes poolteise tunniga.

Samal päeval kella 22.30 ajal tuli teade, et Viljandi vallas Vardja külas on süttinud sõiduauto. See põles lahtise leegiga. Päästjad likvideerisid põlengu veerand tunniga. Tulekahju tekkepõhjust teada ei ole.