Viljandisse jõuavad karmid metal-bändid Rootsimaalt

Mullu novembris korraldas Tallinnast pärit rahvusvaheline muusikaagentuur Sügis Productions Itaalia bändidele tuuri, mille käigus toodi muusikud esinema ka Viljandise. Tänavu suvel aga tuuakse Baltikumi tuuritama Rootsi metallistid. Sügis Productionsi asjaajaja ja kaasomanik Are Kangus on Viljandi sugemetega ning astub üles samal kontsertil oma black metal‘i bändiga Kõdu. Ühtlasi on see Kõdu esimene Viljandi esinemine.